«Боролся до конца». Андрей Рублёв — о поражении Синнеру в Цинциннати

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6) в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).
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«Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы оба кое-как перебивали просто, не было уверенной игры с задней линии. В первом сете всё немного сложилось в мою сторону, во втором у меня был момент, но я не смог им воспользоваться. В третьем сете первый гейм был ключевым. В таких кондициях тяжело играть, плохо держится мяч, но понятно, что все в равных условиях. Я вёл 40-15, потом отдал три простых мячи и брейк.
Много было хороших моментов. Я провёл хороший матч против первой ракетки мира, боролся до конца, психологически тоже не уступал», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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