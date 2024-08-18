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«Боролся до конца». Андрей Рублёв — о поражении Синнеру в Цинциннати

«Боролся до конца». Андрей Рублёв — о поражении Синнеру в Цинциннати
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6) в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы оба кое-как перебивали просто, не было уверенной игры с задней линии. В первом сете всё немного сложилось в мою сторону, во втором у меня был момент, но я не смог им воспользоваться. В третьем сете первый гейм был ключевым. В таких кондициях тяжело играть, плохо держится мяч, но понятно, что все в равных условиях. Я вёл 40-15, потом отдал три простых мячи и брейк.

Много было хороших моментов. Я провёл хороший матч против первой ракетки мира, боролся до конца, психологически тоже не уступал», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

Календарь турнира в Цинциннати
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