«Пару недель назад расфигачил бы полстадиона». Рублёв — о своей психике в матче с Синнером

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сравнил матчи с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на «Мастерсах» в Цинциннати (6:4, 5:7, 4:6) и Монреале (6:3, 1:6, 6:2).

«На прошлой неделе мы оба играли. Выбирали удары, были агрессивность, скорость. Сегодня был тот матч, когда нужно бороться за каждое очко, неважно как, психологически быть сильным. Хорошо оцениваю свою психологическую стойкость. Пару недель назад, когда в первом сете не брал свою подачу, уже бы расфигачил полстадиона», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.