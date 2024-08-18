Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с Синнером в Цинциннати
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|6
|
|5
|4
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Уснул, когда девочки играли. Мирра играла третий сет со Свёнтек, с 0:0 до 4:3. Мне нормально перед матчем поспать, чтоб лишний раз ни о чём не думать», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
В субботу, 17 августа, Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру в Цинциннати со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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