Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с Синнером в Цинциннати

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Уснул, когда девочки играли. Мирра играла третий сет со Свёнтек, с 0:0 до 4:3. Мне нормально перед матчем поспать, чтоб лишний раз ни о чём не думать», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В субботу, 17 августа, Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру в Цинциннати со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.