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Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с Синнером в Цинциннати

Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с Синнером в Цинциннати
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему уснул перед матчем с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Уснул, когда девочки играли. Мирра играла третий сет со Свёнтек, с 0:0 до 4:3. Мне нормально перед матчем поспать, чтоб лишний раз ни о чём не думать», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В субботу, 17 августа, Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру в Цинциннати со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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