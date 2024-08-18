Кирьос — о поведении Алькараса: представь, когда я так делаю

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на поведение испанца Карлоса Алькараса во время второго круга на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Во время третьего сета в матче с французом Гаэлем Монфисом Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

Австралиец ответил на пост Корентена Муте, который прокомментировал инцидент так: «А когда я так делаю, то у меня «проблемы с психикой».

Кирьос написал: «Ха-ха, а представь, когда я так делаю?»

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.