«Маленький фанат меня развеселил». Арина Соболенко — о позитиве в матче с Самсоновой

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о позитивном моменте в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США).

«Был позитивный момент, когда маленький фанат меня развеселил, поднял настроение. Невозможно не обратить внимания, когда малыш так кричит постоянно!» — сказала Соболенко на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года.