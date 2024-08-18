«Маленький фанат меня развеселил». Арина Соболенко — о позитиве в матче с Самсоновой

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о позитивном моменте в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США).
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«Был позитивный момент, когда маленький фанат меня развеселил, поднял настроение. Невозможно не обратить внимания, когда малыш так кричит постоянно!» — сказала Соболенко на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года.
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