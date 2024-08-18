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Видео: хот-шот в исполнении Янника Синнера в матче с Андреем Рублёвым в Цинциннати

В субботу, 17 августа, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Цинциннати встречался с россиянином Андреем Рублёвым (4:6, 7:5, 6:4). В одном из моментов матча он в красивом падении вытащил мяч после удара Рублёва и завершил розыгрыш в свою пользу.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео хот-шота в исполнении Синнера.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, обыгравшим в четвертьфинале американца Бена Шелтона (3:6, 7:6, 7:5).

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович.