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Крис Эверт высказалась о резонансных словах Свёнтек про расписание в теннисе

Крис Эверт высказалась о резонансных словах Свёнтек про расписание в теннисе
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Победительница 18 турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт отреагировала на слова первой ракетки мира польки Иги Свёнтек про сильную загруженность теннисного расписания.

«Я, конечно, могу понять беспокойство Иги по поводу слишком большого количества турниров, особенно когда ты далеко проходишь на турнирах каждую неделю. Добавьте к этому Олимпийские игры и гораздо большую глубину в туре, это важная тема...» — написала Эверт на своей странице в Х.

Ранее Свёнтек неоднократно отмечала слишком большое количество турниров в сезоне, в том числе вчера, 17 августа, после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). За жалобы её жестко раскритиковал бывший российский теннисист Евгений Кафельников.

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