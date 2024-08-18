Стала известна сетка турнира WTA-250 в Кливленде, где сыграют Блинкова и Потапова
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в основной сетке котрого присутствуют российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Соревнования с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 19 по 24 августа.
Турнир WTA-250 в Кливленде. Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анна Блинкова (Россия) — Синьюй Ван (Китай).
- Анастасия Потапова (Россия) — Диан Парри (Франция).
Другие наиболее заметные матчи первого круга:
- Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Ван Яфань (Китай).
- Анна Шмидлова (Словакия) - Клара Таусон (Дания).
- Виктория Томова (Болгария) - Лорен Дэвис (США).
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — победитель квалификации (Q).
- Варвара Грачёва (Франция) - победитель квалификации (Q).
Действующей победительницей соревнований является испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Екатерину Александрову в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:4.
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