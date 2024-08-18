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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Кливленде, где сыграют Блинкова и Потапова

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в основной сетке котрого присутствуют российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Соревнования с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 19 по 24 августа.

Турнир WTA-250 в Кливленде. Матчи первого круга с участием россиянок:

Анна Блинкова (Россия) — Синьюй Ван (Китай).

Анастасия Потапова (Россия) — Диан Парри (Франция).

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Ван Яфань (Китай).

Анна Шмидлова (Словакия) - Клара Таусон (Дания).

Виктория Томова (Болгария) - Лорен Дэвис (США).

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — победитель квалификации (Q).

Варвара Грачёва (Франция) - победитель квалификации (Q).

Действующей победительницей соревнований является испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Екатерину Александрову в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:4.