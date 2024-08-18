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«Ига может сегодня проснуться и выиграть легко». Вихлянцева — о матче Свёнтек и Соболенко

«Ига может сегодня проснуться и выиграть легко». Вихлянцева — о матче Свёнтек и Соболенко
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и третий номер рейтинга WTA Арина Соболенко из Беларуси.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«В матчах против Иги уже несколько раз было, когда мы думали, что она находится не в очень хорошей форме. Полька могла проигрывать первый сет, уступать с брейком. В четвертьфинале турнира в Цинциннати Свёнтек сражалась с Миррой Андреевой. Россиянка сейчас находится в прекрасной форме, была настроена выигрывать. Однако пока Мирра не может победить Игу.

Свёнтек – это теннисистка, которая может сегодня проснуться и начать выигрывать у всех легко. И если это будет её день, её игра, то я думаю, что в поединке против Соболенко у неё не возникнет проблем. Однако Арина может доставить неудобства Иге. Здесь всё дело в моменте: как теннисистки будут себя чувствовать, какая погода будет в Цинциннати. Если будет жарко, корты будут быстрыми, то, конечно, это плюс для белоруски», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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