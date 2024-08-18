Кафельников — о Свёнтек: её жалобы выглядят отвратительно

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в очередной раз раскритиковал лидера мирового рейтинга WTA польку Игу Свёнтек за жалобы на расписание турниров.

Кафельников ответил пользователю, который написал следующее: «Количество 12-дневных (фактически двухнедельных) турниров значительно возросло. В следующем году даже турниры в Канаде и Цинциннати будут двухнедельными. Вы серьёзно думаете, что это полезно для игроков?»

«Вы не понимаете, да? Во-первых, она играет в этих турнирах со второго круга (поскольку она всё время получает BYE)! Во-вторых… когда она играет всего 18 недель в году, но не против играть выставочные матчи ещё четыре-шесть недель, её жалобы на длинный сезон выглядят отвратительно», — написал Кафельников на своей странице в Х.