Ига Свёнтек — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт полуфинальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и третий номер рейтинга WTA Арина Соболенко из Беларуси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки. Ещё две игры теннисистки провели в рамках выставочных турниров, в которых одержали по одной победе.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.