Касаткина отреагировала на критику Кафельникова в адрес Свёнтек, сравнив их призовые

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на критику двукратного победителя турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова в адрес первой ракетки мира польки Иги Свёнтек, которая неоднократно высказывала недовольство расписанием в теннисном туре.

«Теперь я понимаю, почему ты такой злой», — написала Касаткина на своей странице в Х и прикрепила скриншоты с числом заработанных призовых за карьеру Кафельникова и Свёнтек.

Призовые Кафельникова

Призовые Свёнтек

Ей ответил пользователь: «Не забывай про инфляцию. Те 23 млн были намного больше, чем 31 млн сейчас».

«Посмотри на её возраст», — ответила Касаткина.

Ранее Кафельников резко отреагировал на жалобы Свёнтек на загруженность теннисного расписания и слишком большое количество турниров.