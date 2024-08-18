«Дул ужасный ветер». Синнер оценил условия в матче с Рублёвым в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал условия на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В субботу, 17 августа, итальянец в 1/4 финала обыграл россиянина Андрея Рублёва.
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«Было очень сложно играть из-за ветра. Временами дул ужасный ветер. Андрей подаёт очень хорошо, я старался поддерживать высокий процент подачи. Доволен тем, как играл, так как в начале матча чувствовал себя не слишком хорошо. В третьем сете повысил свой уровень, хотя и потребовалось некоторое время, чтобы подать на матч.
Не люблю слишком много говорить на тему скорости корта. В прошлом году условия были другие: мяч отскакивал гораздо выше. В этом году он немного быстрее, и мячи становятся меньше, что очень затрудняет контроль, но у нас нет другого выбора, кроме как адаптироваться. Ещё ветер всё усугубляет и очень затрудняет игру в нынешних условиях», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 18 августа 2024
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