Синнер — Зверев: история личных встреч перед 1/2 финала в Цинциннати, немец крупно ведёт
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Сегодня, 18 августа, состоится полуфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между немецким теннисистом и представителем Италии.
Цинциннати (м). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 22:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
Синнер и Зверев провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4:1 в пользу немца.
- 04.10.2020. «Ролан Гаррос», грунт. 1/8 финала: Синнер — Зверев — 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.
- 24.10.2020. Кёльн, хард. 1/2 финала: Зверев — Синнер — 7:6 (7:3), 6:3.
- 06.09.2021. US Open, хард. 1/8 финала: Зверев — Синнер — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7).
- 15.04.2022. Монте-Карло, грунт. Зверев — Синнер — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5).
- 05.09.2023. US Open, хард. 1/8 финала. Зверев — Синнер — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.
Комментарии
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