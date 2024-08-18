Синнер — Зверев: история личных встреч перед 1/2 финала в Цинциннати, немец крупно ведёт

Сегодня, 18 августа, состоится полуфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между немецким теннисистом и представителем Италии.

Синнер и Зверев провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4:1 в пользу немца.