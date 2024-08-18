«Пощади». Кирьос обратился к Рууду, с которым проведёт первый матч после травмы

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду, с которым проведёт выставочный матч в Нью-Йорке (США) 22 августа. Кирьос выйдет на корт впервые после перенесённой операции на запястье.

«Знаю, что прошло много времени. Но моё тело наконец-то готово вернуться на корт и повеселиться. Собираюсь проверить, смогу ли я ещё соперничать с некоторыми из лучших игроков мира, начиная с моего старого соперника Каспера Рууда. Каспер, пожалуйста, пощади меня. Мне не терпится выйти на корт перед замечательными болельщиками. Надеюсь, что ещё смогу вдохнуть жизнь в этот вид спорта», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

В последний раз Кирьос принимал участие на турнире АТР более года назад — в июне 2023-го.