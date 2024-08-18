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Крис Эверт высоко оценила технику ломания ракетки Карлоса Алькараса

Крис Эверт высоко оценила технику ломания ракетки Карлоса Алькараса
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Победительница 18 турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт высоко оценила технику ломания ракетки испанца Карлоса Алькараса. Напомним, во время матча второго круга с французом Гаэлем Монфисом на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и несколько раз ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

Она отреагировала на шуточный пост пользователя, который звучал следующим образом: «Посмотрите на эту технику, использовал только одну руку, согнул колено, чтобы надлежащим образом приложить силу, четыре чистых удара. Это изящество, величайшее ломание ракетки в истории».

«Ты прав! Отличный тайминг, отличный баланс, отличный парень!» — написала Эверт на своей странице в соцсети Х.

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Карлос Алькарас сломал ракетку в решающем сете матча с Монфисом
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