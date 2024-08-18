Роман Сафиуллин опубликовал фото с Андреем Кузнецовым после победы в «челленджере»

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин опубликовал фото со своим тренером Андреем Кузнецовым после победы в турнире категории «челленджер» в Кэри (США).

Фото: Социальные сети Романа Сафиуллина

В финальном матче россиянин в трёх сетах обыграл итальянского теннисиста, 113-ю ракетку мира Маттию Беллуччи со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

Отметим, что в полуфинале «челленджера» Сафиуллин в двух сетах, но в упорной борьбе переиграл Давида Гоффена из Бельгии — 7:6 (7:5),7:6 (7:2). Беллуччи, в свою очередь, в полуфинальной встрече также в двух сетах переиграл Габриэля Диалло из Канады — 6:3, 6:3.

Таким образом, для Сафиуллина эта победа стала пятой в карьере на турнирах серии «челленджер».

Россиянин Роман Сафиуллин прибыл на свои дебютные Игры: