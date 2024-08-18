«С кем не бывает». Кузнецова отреагировала на эмоциональное поведение топ-теннисистов

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на эмоциональное поведение топ-игроков в мужском туре.

«Самые сдержанные топ-игроки стали проявлять эмоции. По-разному, правда. Тем более что Карлос уже извинился, ну, с кем не бывает», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Алькарас вышел из себя после проигранного гейма в матче с французом Гаэлем Монфисом и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась. Встреча завершилась поражением испанца со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Позже итальянец Янник Синнер в победном матче с Андреем Рублёвым (4:6, 7:5, 6:4) подтолкнул ногой стенд с полотенцами после неудачного розыгрыша. Оба инцидента произошли в рамках турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).