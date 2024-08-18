Соболенко — об отрицательной статистике против Свёнтек: я не думаю об этом

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко перед матчем с первой ракеткой мира Игой Свёнтек рассказала, что на неё не влияет статистика личных встреч. Сегодня, 18 августа, теннисистки встретятся в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Думаю ли я о балансе личных встреч перед матчем? Нет, никогда на них не смотрю. Потому что каждый день — новая история. Неважно, что было в прошлом, сегодня всё может поменяться. Так что я никогда не концентрируюсь на статистике личных встреч.

Я бы хотела, чтобы результаты на ней основывались. Я имею в виду иногда, потому что было бы намного проще. Но спорт прекрасен именно потому, что ты никогда не знаешь, что случится сегодня. Надо сражаться, побеждать», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.

Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки.