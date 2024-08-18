Арина Соболенко рассказала, за счёт чего она прогрессирует в теннисе

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко дала комментарий по поводу своего прогресса в теннисе.

«Больше всего на мой прогресс повлияла вера в саму себя и то, что я не схожу с ума по тактике. Конечно, перед матчем я её продумываю, но когда я себе доверяю, то знаю, что все мои решения правильные. Просто когда я много думаю во время розыгрышей и между ними, это слишком сильно отнимает энергию. Поэтому стараюсь относиться ко всему проще. Старюсь доверять себе и концентрироваться на каждом розыгрыше, не заглядывая слишком далеко вперёд или назад.

Думаю, со временем я начала хорошо разделять теннис и жизнь вне корта. Это даже не про разделение, а про то, чтобы не зацикливаться на теннисе или, наоборот, на обычной жизни. В конце концов, с теннисной точки зрения, всё, что нужно делать, — максимально стараться, упорно работать, сражаться за каждое очко, и всё.

А в жизни один день плохой, другой хороший. Просто не надо концентрироваться на плохом, все проходят через сложные ситуации. Думаю, если не концентрируешься слишком сильно на прошлом, то ощущаешь себя свободнее, спокойнее, можешь наслаждаться своим теннисом и жизнью. И в целом получается быть более позитивным человеком», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.