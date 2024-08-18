Янник Синнер — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Цинциннати

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Сегодня, 18 августа, на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) пройдёт полуфинальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и четвёртый номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:00 мск.

Зверев и Синнер провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-1 (3-0 на харде) в пользу немца.

Напомним, в 1/4 финала Синнер выиграл в матче с Андреем Рублёвым (Россия), Зверев оказался сильнее Бена Шелтона (США).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.