Соболенко высказалась по поводу предстоящего поединка с Игой Свёнтек

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась по поводу предстоящего матча с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
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«Как повлияет на нашу встречу с Игой Свёнтек такое быстрое покрытие? Хороший вопрос. Надо задать его тренеру. В прошлом у нас было много хороших сражений. Мне всегда нравится играть против неё, вне зависимости от результата. Это очень тяжело, но я рада, что мы дошли до полуфинала и встретимся ещё раз», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.
Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
- 18 августа 2024
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