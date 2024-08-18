Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко высказалась по поводу предстоящего поединка с Игой Свёнтек

Соболенко высказалась по поводу предстоящего поединка с Игой Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась по поводу предстоящего матча с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Как повлияет на нашу встречу с Игой Свёнтек такое быстрое покрытие? Хороший вопрос. Надо задать его тренеру. В прошлом у нас было много хороших сражений. Мне всегда нравится играть против неё, вне зависимости от результата. Это очень тяжело, но я рада, что мы дошли до полуфинала и встретимся ещё раз», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.

Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Ига Свёнтек — Арина Соболенко: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android