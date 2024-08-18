«Я так ему завидую». Бадоса — о волосах Циципаса

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, кто из них со Стефаносом Циципасом уделяет больше времени своим волосам.

«Я так ему завидую, хоть он и не тратит много времени на это. Его волосы лучше, чем у мои, как это вообще возможно? Удивительно», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

12 августа, Циципасу исполнилось 26 лет. Он – победитель 11 турниров ATP, включая Итоговый турнир — 2019. Также он трёхкратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, в начале мая Бадоса в своих социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.