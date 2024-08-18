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«Понятия не имел, что делаю». Зверев — о ветреной погоде в Цинциннати

«Понятия не имел, что делаю». Зверев — о ветреной погоде в Цинциннати
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о погодных условиях в Цинциннати (США), где проходит турнир категории «Мастерс». Сегодня, 18 августа, в четвертьфинале «тысячника» он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Очень сложно играть при таком ветре. Трудно войти в игру, когда совсем нет темпа и ты сталкиваешься с кем-то, кто играет так, как Шелтон. В течение полутора сетов я понятия не имел, что делаю. Я очень рад, что смог пройти через это. Такой ветер выводит нас из зоны комфорта», — приводит слова Зверева Tennis TV.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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