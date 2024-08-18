Свёнтек — Соболенко: белорусская теннисистка выиграла первый сет полуфинала в Цинциннати

В эти минуты на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) проходит полуфинальный матч, в котором встречаются первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Соболенко. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки. Ещё две игры теннисистки провели в рамках выставочных турниров, в которых одержали по одной победе.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.