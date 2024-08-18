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«Это важная тема». Крис Эверт согласилась со словами Свёнтек о плотном графике в теннисе

«Это важная тема». Крис Эверт согласилась со словами Свёнтек о плотном графике в теннисе
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Победительница 18 турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт поддержала первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек, которая выразила недовольство расписанием в теннисе.

«Конечно, я могу понять беспокойство Иги из-за большого количества турниров, особенно когда каждую неделю ты далеко проходишь на них. Добавьте к этому Олимпиаду и гораздо больший объём сопротивления в плане уровня игры. Это важная тема...» — написала Эверт на своей странице в социальных сетях.

Ранее Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность и расписание соревнований в теннисном туре. Позже бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал Игу Свёнтек за жалобы на расписание турниров.

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