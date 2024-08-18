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Тиафо прокомментировал 200-ю победу в карьере

Тиафо прокомментировал 200-ю победу в карьере
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо дал комментарий по поводу 200-й победы в карьере.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача — 6:3, отказ.

«Я одержал 200 побед? Это очень много. Я понятия не имел, но это большой рубеж. Надеюсь, что следующие 200 побед не заставят себя долго ждать», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.

В следующем матче Тиафо встретится с представителем Дании Хольгером Руне, который в 1/4 оказался сильнее Джек Дрэйпера (Великобритания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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