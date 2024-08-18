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Арина Соболенко уверенно обыграла Игу Свёнтек в полуфинале «тысячника» в Цинциннати

Арина Соболенко уверенно обыграла Игу Свёнтек в полуфинале «тысячника» в Цинциннати
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Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Свёнтек один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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