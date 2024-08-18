Арина Соболенко уверенно обыграла Игу Свёнтек в полуфинале «тысячника» в Цинциннати

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Свёнтек один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.