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Соболенко повторила достижение Квитовой, обыграв первую ракетку мира Свёнтек

Соболенко повторила достижение Квитовой, обыграв первую ракетку мира Свёнтек
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Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко одержала четвёртую победу над первой ракеткой мира в рамках турниров WTA-1000. Она повторила достижение двукратной чемпионки Уимблдона, бывшей второй ракетки мира чешской теннисистки Петры Квитовой. Сегодня, 18 августа, полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) Соболенко обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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