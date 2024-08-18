Соболенко повторила достижение Квитовой, обыграв первую ракетку мира Свёнтек

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко одержала четвёртую победу над первой ракеткой мира в рамках турниров WTA-1000. Она повторила достижение двукратной чемпионки Уимблдона, бывшей второй ракетки мира чешской теннисистки Петры Квитовой. Сегодня, 18 августа, полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) Соболенко обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.