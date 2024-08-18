Соболенко — о победе над Свёнтек: похоже, я наконец-то разбила стену

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

«Похоже, я наконец-то разбила стену. Я очень рада. После такой тяжелой битвы с Игой я очень рада победе», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.