Арина Соболенко рассказала, о чём она думала во время игры с Игой Свёнтек

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась по поводу своего настроя во время матча с Игой Свёнтек из Польши в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Я твердила себе: «Она — №1 в мире. Она будет продолжать бороться и стараться изо всех сил. Ты должна оставаться агрессивной. Ты должна оказывать на нее давление. Ты должна играть в свой теннис и просто идти вперед». Таков был мой менталитет в трудные моменты», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.