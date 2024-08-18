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Арина Соболенко рассказала, о чём она думала во время игры с Игой Свёнтек

Арина Соболенко рассказала, о чём она думала во время игры с Игой Свёнтек
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Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась по поводу своего настроя во время матча с Игой Свёнтек из Польши в полуфинале турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Я твердила себе: «Она — №1 в мире. Она будет продолжать бороться и стараться изо всех сил. Ты должна оставаться агрессивной. Ты должна оказывать на нее давление. Ты должна играть в свой теннис и просто идти вперед». Таков был мой менталитет в трудные моменты», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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