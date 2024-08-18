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«Закономерно». Селиваненко — о победе Соболенко над Свёнтек

«Закономерно». Селиваненко — о победе Соболенко над Свёнтек
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил победу представительницы Беларуси Арины Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Она обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Счёт матча говорит сам за себя. Арина и Ига сейчас находятся как бы в противофазах своих сезонных сегментов — Арина возвращается к своему привычному уровню после взятой паузы в выступлениях и пропуска Парижа, а Ига, наоборот, вошла в период относительной эмоциональной и физической усталости. Так что с этой точки зрения всё достаточно закономерно», — сказал Селиваненко в интервью Metaratings.

Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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