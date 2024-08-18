«Закономерно». Селиваненко — о победе Соболенко над Свёнтек

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил победу представительницы Беларуси Арины Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Она обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

«Счёт матча говорит сам за себя. Арина и Ига сейчас находятся как бы в противофазах своих сезонных сегментов — Арина возвращается к своему привычному уровню после взятой паузы в выступлениях и пропуска Парижа, а Ига, наоборот, вошла в период относительной эмоциональной и физической усталости. Так что с этой точки зрения всё достаточно закономерно», — сказал Селиваненко в интервью Metaratings.

Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.