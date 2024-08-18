Зверев высказался по поводу предстоящего матча с Синнером

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу предстоящей встречи с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Пока что я не показываю в Цинциннати тот теннис, который хотел бы показывать. Но я счастлив, что продолжаю борьбу, и психологически я чувствую себя хорошо. Происходят позитивные вещи. Я в полуфинале, и в это воскресенье у меня будет возможность показать свой лучший теннис», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.