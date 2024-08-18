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Зверев высказался по поводу предстоящего матча с Синнером

Зверев высказался по поводу предстоящего матча с Синнером
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу предстоящей встречи с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Цинциннати (м). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 23:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Пока что я не показываю в Цинциннати тот теннис, который хотел бы показывать. Но я счастлив, что продолжаю борьбу, и психологически я чувствую себя хорошо. Происходят позитивные вещи. Я в полуфинале, и в это воскресенье у меня будет возможность показать свой лучший теннис», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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