Зверев высказался по поводу предстоящего матча с Синнером
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу предстоящей встречи с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.
Цинциннати (м). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 23:40 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
«Пока что я не показываю в Цинциннати тот теннис, который хотел бы показывать. Но я счастлив, что продолжаю борьбу, и психологически я чувствую себя хорошо. Происходят позитивные вещи. Я в полуфинале, и в это воскресенье у меня будет возможность показать свой лучший теннис», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
Комментарии
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