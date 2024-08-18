Сафиуллин одной фразой отреагировал на победу в «челленджере»

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал свою победу в турнире категории «челленджер» в Кэри (США). В финальном матче россиянин в трёх сетах обыграл итальянского теннисиста, 113-ю ракетку мира Маттию Беллуччи со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

«Неделя была сложной, но хорошей:) Спасибо за поддержку», — написал Сафиуллин.

Отметим, что в полуфинале «челленджера» Сафиуллин в двух сетах, но в упорной борьбе переиграл Давида Гоффена из Бельгии — 7:6 (7:5),7:6 (7:2). Беллуччи, в свою очередь, в полуфинальной встрече также в двух сетах переиграл Габриэля Диалло из Канады — 6:3, 6:3.

Таким образом, для Сафиуллина эта победа стала пятой в карьере на турнирах серии «челленджер».