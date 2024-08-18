Эмма Радукану опубликовала атмосферные фото с отдыха

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась атмосферными фотографиями, которые она сделала во время отпуска.

Фото: СТРАНИЦА РАДУКАНУ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Фото: СТРАНИЦА РАДУКАНУ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнований, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Радукану пропустила турниры категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). Решение связано с нежеланием чемпионки US Open — 2021 играть квалификацию на турнирах.

Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.