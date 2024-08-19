«Я рада видеть себя на таком высоком уровне». Соболенко — о победе над Свёнтек

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась по поводу своей победы в матче с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я очень рада видеть себя на таком высоком уровне», — приводит слова Соболенко Tennis Majors.

В финале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победителем матча Паула Бадоса — Джессика Пегула. Соревнования в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Примечательно, что в предыдущих двух финалах турнира категории WTA-1000 Соболенко проиграла Свёнтек.