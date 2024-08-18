Соболенко: победа над Свёнтек придаст мне уверенности перед US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к победе в матче с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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«Эта победа придаст мне уверенности перед US Open. Но это уже в прошлом. Если я буду концентрироваться на этой победе, то останусь в прошлом. Я очень довольна победой. Это было блестящее выступление с моей стороны. Но я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы оставаться в моменте и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда я выхожу на корт. Стараться оставаться спокойной, уверенной и агрессивной на корте», — приводит слова Соболенко The Tennis Later.
Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
- 18 августа 2024
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