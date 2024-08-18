Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Монтеррее, где сыграют три россиянки

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), в основной сетке котрого присутствуют российские теннисистки Эрика Андреева, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Соревнования пройдут с 19 по 24 августа.

Турнир WTA-250 в Монтеррее. Матчи первого круга с участием россиянок:

Эрика Андреева (Россия) — Ангелина Калинина (Украина)

Вероника Кудерметова — Мария Карле (Аргентина)

Екатерина Александрова начнёт выступление со второго круга.

Также на турнире выступит экс-россиянка Элина Аванесян, ныне представляющая Армению. Её соперницей по первому кругу станет итальянка Элизабетта Коччаретто.

Действующей победительницей соревнований является хорватская теннисистка Донна Векич, в прошлогоднем финале обыгравшая француженку Каролин Гарсию в трёх сетах — 6:7, 3:6, 7:5.