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Соболенко: я опять начала наслаждаться теннисом

Соболенко: я опять начала наслаждаться теннисом
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Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями от участия в турнирах категории WTA-1000 в США и Канаде после небольшой паузы от игр в туре.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«В моём случае мне нужно было „паузнуться“, так сказать, немножко абстрагироваться, уйти в какой-то отдых. Я себя загнала в такую ситуацию, что я травмировалась. Эмоции, психика, всё это работает, наверное, мне это пошло на пользу. Получилось абстрагироваться, забыться. Мне это было нужно. Это про душу, про голову, про жизнь… Я опять начала наслаждаться теннисом», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-кнаале «БОЛЬШЕ!».

Сегодня, 18 августа, в полуфинале турнира в Цинциннати Соболенко обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко. Ранее теннисистка пропустила Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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