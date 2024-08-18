Соболенко: я опять начала наслаждаться теннисом

Третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями от участия в турнирах категории WTA-1000 в США и Канаде после небольшой паузы от игр в туре.

«В моём случае мне нужно было „паузнуться“, так сказать, немножко абстрагироваться, уйти в какой-то отдых. Я себя загнала в такую ситуацию, что я травмировалась. Эмоции, психика, всё это работает, наверное, мне это пошло на пользу. Получилось абстрагироваться, забыться. Мне это было нужно. Это про душу, про голову, про жизнь… Я опять начала наслаждаться теннисом», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-кнаале «БОЛЬШЕ!».

Сегодня, 18 августа, в полуфинале турнира в Цинциннати Соболенко обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко. Ранее теннисистка пропустила Олимпийские игры — 2024 в Париже.