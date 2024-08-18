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Джессика Пегула вышла в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Ариной Соболенко

Джессика Пегула вышла в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Ариной Соболенко
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В полуфинале «тысячника» в Цинциннати она обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Вcтреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 20:25 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. В рамках поединка Пегула выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира Пегула сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года.

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