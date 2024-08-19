Определились финалистки турнира WTA-1000 в Цинциннати

Вчера, 18 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) завершились полуфинальные поединки. Определились финалистки «тысячника», которые сыграют в матче за титул.

В первом полуфинальном матче третий номер рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко оказалась сильнее первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.

Позже шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в трёх сетах обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Ввтреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча за титул между Соболенко и Пегулой состоится сегодня, 19 августа, начало запланировано на 18:00 мск. Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.