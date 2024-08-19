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Американка Пегула вышла во второй финал «тысячника» за неделю

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй финал турнира категории WTA-1000 за одну неделю.

Вчера, 18 августа, в полуфинале турнира в Цинциннати (США) Пегула обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

12 августа американка обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер в полуфинале «тысячника» в Торонто (Канада). Позже Пегула выиграла титул, в финале одолев Аманду Анисимову.

В финале турнира Пегула сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года