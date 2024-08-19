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Оже-Альяссим дал первый комментарий после скандального матча с Дрэйпером в Цинциннати

Оже-Альяссим дал первый комментарий после скандального матча с Дрэйпером в Цинциннати
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим подвёл итоги турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Неудачное завершение моего турнира в Цинциннати, но я надеюсь, что в будущем мы найдём способ более объективно подходить к таким ситуациям. Тем не менее, я по-прежнему воодушевлен уровнем, на котором я выступал на этой неделе. Пора двигаться дальше», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

Напомним, канадец завершил выступление на турнире, уступив британцу Джеку Дрэйперу (7:5, 4:6, 4:6) после скандального решения судьи. В одном из розыгрышей мяч после удара Дрэйпера сначала ударился на его стороне, после чего перелетел через сетку. Оже-Альяссим вступил в спор с судьёй на вышке, но судья не стал менять своё решение.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 02:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Позже в трансляции показали повтор, на котором было видно, что претензии Оже-Альяссима являлись обоснованными и Дрэйпер совершил удар не по правилам, поэтому очко следовало присудить канадцу.

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