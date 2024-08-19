22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём будущем.

«Я не спешу принимать решение о своем будущем. Не вызывает сомнений то, что я буду участвовать в Кубке Лэйвера, а там посмотрим», — приводит слова Надаля Marca.

Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера. Испанец выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на ТБШ.

Надаль был замечен в Барселоне с сыном