Синнер за три часа на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).
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Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 15 подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В финале турнира Синнер встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Хольгер Руне (Дания).
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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