Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер за три часа на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Синнер за три часа на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

Цинциннати (м). 1/2 финала
19 августа 2024, понедельник. 00:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		5 7 7
6 9 		7 6 4
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 15 подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира Синнер встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Материалы по теме
Определились финалистки турнира WTA-1000 в Цинциннати
Календарь матчей турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android