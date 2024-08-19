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Синнер прокомментировал победу над Зверевым в полуфинале турнира в Цинциннати

Синнер прокомментировал победу над Зверевым в полуфинале турнира в Цинциннати
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл немца Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

Цинциннати (м). 1/2 финала
19 августа 2024, понедельник. 00:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		5 7 7
6 9 		7 6 4
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это очень много значит для меня. Это совсем другой момент, через который я прохожу, поэтому я очень рад этому результату. Физический аспект, конечно, мне нужно улучшить, потому что если я хочу выиграть турниры Большого шлема я должен быть, конечно, в лучшей форме. Но я просто старался оставаться там ментально, чем я очень горжусь, и посмотрим, что будет завтра. Это был тяжёлый, захватывающий матч. Атмосфера была потрясающей на протяжении всего матча. Много разных условий. Мы начали, когда было солнце, затем пошёл дождь. Теперь это была ночная сессия, поэтому у нас обоих было много напряжения. Я очень доволен этим выступлением, и, очевидно, очень рад оказаться в финале», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В финале турнира Синнер встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Хольгер Руне (Дания).

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