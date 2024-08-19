Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Хольгера Руне

26-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо обыграл 16-ю ракетку мира Хольгера Руне в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6.

Матч между теннисистами длился 2 часа 8 минут. В его рамках Тиафо сделал 13 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Руне 12 эйсов и восемь двойных ошибок, датчанин реализовал два брейк-пойнта из шести.

В финале Тиафо сыграет с первой ракеткам мира итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.