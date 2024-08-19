Определились финалисты «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 19 августа, на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США) завершились полуфинальные поединки. Определились финалисты, которые сыграют в матче за титул.
В первом полуфинальном матче первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оказался сильнее четвёртой ракетки мира представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 7:6.
В другом полуфинале американец Фрэнсис Тиафо в трёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6.
Встреча за титул между Синнером и Тиафо состоится завтра, 20 августа, начало запланировано на 18:00 мск.
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Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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