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Определились финалисты «Мастерса» в Цинциннати

Определились финалисты «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 19 августа, на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США) завершились полуфинальные поединки. Определились финалисты, которые сыграют в матче за титул.

В первом полуфинальном матче первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оказался сильнее четвёртой ракетки мира представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 7:6.

В другом полуфинале американец Фрэнсис Тиафо в трёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6.

Встреча за титул между Синнером и Тиафо состоится завтра, 20 августа, начало запланировано на 18:00 мск.

Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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