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Анастасия Павлюченкова снялась с WTA-500 в Монтеррее из-за травмы

Анастасия Павлюченкова снялась с WTA-500 в Монтеррее из-за травмы
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) из-за травмы, которую она получила на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Моё сердце разрывается от того, что я не смогу выступить в Монтеррее на следующей неделе из-за травмы, полученной на турнире в Цинциннати. Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был для меня особенным, а благодаря вам, ребята, я всегда чувствовала себя там как дома! Надеюсь увидеть вас снова и приятно провести турнир», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

В Цинциннати в матче 1/4 финала Анастасия уступила 37-й в мировом рейтинге Пауле Бадосе из Испании — 3:6, 2:6.

Турнир в Монтеррее пройдёт с 19 по 24 августа. Действующей победительницей является Донна Векич из Хорватии. В прошлогоднем финале она обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

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