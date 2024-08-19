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«Почему не я». Тиафо подписал камеру после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати

«Почему не я». Тиафо подписал камеру после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо после выхода в финал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) подписал камеру.

«Почему не я», — написал американец.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В полуфинале Тиафо обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). В финале он сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в 1/2 финала обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

Цинциннати (м). 1/2 финала
19 августа 2024, понедельник. 04:20 МСК
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Хольгер Руне
16
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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